ANHA ترصد حركة المدنيين على طريق M4 بعد يوم من القصف

شهد يوم أمس الاثنين الطريق الدولي "M4"، وقرية الخالدية، الهوشان، معلك ومخيم عين عيسى قصفاً عنيفاً بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، بالإضافة إلى استهداف سيارات المدنيين بأسلحة الدوشكا التي تسببت بأضرار مادية.

وأثناء رصد كاميرة وكالتنا سير السيارات صوب إقليم الجزيرة من الطريق الدولي، التقت بأحد السائقين من أبناء مدينة كوباني المواطن مامد بركل قال: "نحن مستاؤون من تواجد القوات الروسية في مناطقنا لأنها صمتت حيال الانتهاكات التي تمارسها الدولة التركية ومرتزقته بحقنا من استهدافهم لنا بشكل مباشر بالقذائف والأسلحة المختلفة والطائرات المسيرة".

وأضاف، بأنهم يضطرون إلى استخدام الطريق الدولي أي الطريق الواصل بين تل تمر وكوباني "لأنه أقصر طريق مقارنة بطريق الرقة- الحسكة، خاصة عندما يوجد مرضى أو مسنون والأطفال فهم لا يستطيعون تحمل الطريق الطويل".

ووصف بركل الطريق بـ" طريق الموت" لأنه يتم استهدافهم بشكل مباشر بالرصاص وقذائف الهاون من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أثناء توجههم إلى إقليم الفرات من الطريق الدولي.

وفي إشارة إلى تواجد القواعد الروسية على طول الطريق الدولي "M4"، قال بركل : "عندما نذهب من هذا الطريق ترافقنا مصفحات روسية إلى جانب وجود قواعدهم على طول الطريق، وقيامها بالدوريات العسكرية مستمر في إقليم الفرات والطريق الدولي إلى أنهم صامتون حيال ما تقوم به الدولة التركية من انتهاكات، لذا نحن مستاؤون منهم، فماذا يعني وجودهم هنا كقوات ضامنة لحماية المدنيين والمنطقة من أي هجوم تقوم به تركيا ومرتزقتها؟".

هذا ويعتبر الطريق الدولي من أهم الطرق التجارية في سوريا، ومهم لشعوب مناطق شمال وشرق سوريا، حيث يمتد الطريق على سائر المنطقة، لذا تسعى دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها وبعد هجماتها واحتلالها لمناطق سري كانية وكري سبي السيطرة على طريق M4 وفرض هيمنتها على عموم شمال وشرق سوريا.

(م)

ANHA