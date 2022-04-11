ANHA ترصد بالصور والفيديو حواجز الفرقة الرابعة المحاصرة لحي الشيخ مقصود في حلب

فرض عناصر الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق حصاراً على حي الشيخ مقصود ازدادت شدته بدءاً من الـ13 من شهر آذار/مارس الفائت ليؤدي إلى انقطاع كامل لمادتي الطحين والخبز عن أهالي الحيين البالغ عددهم 200 ألف نسمة.

بهذا الصدد رصدت كاميرا وكالتنا ثلاثة حواجز للفرقة الرابعة المنتشرة حول حيي الشيخ مقصود والأشرفية والتي تفرض طوقاً أمنياً وحصاراً مشدداً على الحيين.

الحواجز التي التقطت لها الصور هي كل من حواجز( الجزيرة، العوارض، الأشرفية).

وتظهر اللقطات عناصر الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق وهم يقومون بتفتيش دقيق للعربات ليشمل فتح غطاء محرك العربات، إلى جانب ممارسات أخرى منها التضييق على الأهالي وخلق العراقيل لهم ما تسبب في حدوث ازدحام على تلك الحواجز.

يذكر أن أكثر من 200 ألف نسمة من أهالي الشيخ مقصود يتعرضون لحصار شمل المواد الغذائية إلى جانب الطحين والمحروقات والمواد الأولية للصناعات.

(كروب/ل)

ANHA