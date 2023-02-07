ANHA ترصد أوضاع المتضررين الذين لجؤوا إلى الخيم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ليلاً

تعرضت المنطقة الواقعة بين شمال كردستان وتركيا وسوريا لزلزال ضرب المنطقة فجر الاثنين تسبب بتشريد الآلاف من العوائل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

في هذا الصدد رصد مراسلو وكالتنا بالصور والفيديو أوضاع القاطنين في مراكز اللجوء المؤقتة والتي افتتحها المجلس العام بحيي الشيخ مقصود والأشرفية بالتعاون مع وحدات حماية الشعب والمرأة.

بالرغم من افتتاح العديد من الخيم ومراكز اللجوء إلا أن تلك المراكز تفتقد للعديد من المواد مثل الأغطية وتشهد قلة في المواد الغذائية التي توزع وفق الإمكانيات المتاحة للجهات المعنية.

وتقول المواطنة فاطمة محمد داود إنهم خرجوا من بيوتهم دون أن يجلبوا أي شيء منها، وطالبت كل الدول الإقليمية بالعمل على إرسال مساعدات فورية لهم لكي يستطيعوا مواجهة هذه الكارثة التي وقعت على رؤوسهم.

أما المواطن إبراهيم خليل حج رشيد فعبر عن تخوفه من وقوع زلزال آخر في المنطقة، وقال بأن الفاجعة خلفت في نفوسهم ذكريات موجعة لن ينسوها إلى الأبد.

وفي نهاية حديثه شكر الجهات المعنية التي عملت على نصب الخيم إلا أنه طالب المجتمع الدولي والدول العربية كافةً بالعمل على تقديم ما أمكن من مساعدات لنجدتهم.

ANHA