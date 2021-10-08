ANHA ترصد الدمار الذي خلّفه قصف الاحتلال على قرية تل شنان الآشورية

شهدت قرى ناحية تل تمر في الأيام الفائتة ويوم أمس الخميس على وجه الخصوص تصعيداً عسكرياً عنيفاً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، حيث استهدفوا عدة قرى في المحور الشمالي الشرقي والشمالي الغربي للناحية.

ومن بين هذه القرى تعرضت قرية تل شنان الآشورية الواقعة شرقي الناحية وبالقرب من الطريق الدولي M4 لقصف عنيف وعشوائي تسبب بأضرار كبيرة بمنازل المدنيين، بالإضافة لاستهداف مزار الشهداء في القرية.

وفي هذا السياق، قال عضو القيادة العامة لقوات حرس الخابور الآشوري، نبيل وردة، لوكالتنا "التصعيد الذي تشهده المنطقة منذ شهرين وإلى الآن شملت القرى الآشورية، بداية من قرية تل طويل غربي تل تمر، ليتوسع إلى قرية تل كيفجي وتل جمعة، وتل شنان شرقي تل تمر".

موضحاً أن " قرية تل شنان وحدها وخلال 24ساعة الماضية تعرضت لقصف عنيف بأكثر من 60 قذيفة مدفعية وهاون".

استهداف مزار تل شنان استكمال لجرائم الاحتلال في عفرين

ولفت وردة في سياق حديثه إلى أن" ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي هي جرائم حرب، فهو يهدف إلى تهجير السكان الأصليين من مناطقهم"، مؤكداً أن "استهداف مزار تل شنان هو استكمال لجرائم الاحتلال في مزار شهداء بعفرين، كما أنه لا يفرق بين أي مكون ومقدساته فهو يستهدف جميع الشعوب بغية تهجيرهم".

وأنهى حديثه قائلاً: "ما يحدث الآن في قرى الآشوريين هو استكمال عملية التهجير والمجازر التي حصلت بحقنا في عام 1915".

(ف)

ANHA