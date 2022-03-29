ANHA تكشف هوية المرتزق الذي قتل في مخيم الهول

وأفاد مراسلنا من داخل مخيم الهول ٤٥ كم شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، أن المرتزق الذي قتل ليلة أمس خلال تحرك خلية لمرتزقة داعش ومهاجمة قوى الأمن الداخلي هو سوري الجنسية، وينحدر من محافظة إدلب.

وأكد مراسلنا نقلاً عن إدارة المخيم والقوات الأمنية بعد الاطلاع على صور التقطها مراسلنا لجثة المرتزق، أن الجثة تعود للمرتزق حسن إدلبي وكان يرتدي لباس قوات سوريا الديمقراطية لتمويه نفسه، والذي شارك في تحرك الخلايا ومهاجمة قوى الأمن في المخيم.

يذكر أنه اندلعت في ساعات متأخرة من ليلة أمس اشتباكات استمرت لمدة ٣ ساعات، بين خلية لمرتزقة داعش وقوى الأمن الداخلي في مخيم الهول، أدت لمقتل أحد المرتزقة من الخلية المهاجمة، بحسب ما أكدته قوى الأمن في بيان رسمي نشر اليوم.

هذا ويعد مخيم الهول واحداً من أخطر المخيمات في العالم، والذي يضم الآلاف من أسر مرتزقة داعش.

ويضم المخيم حسب الإحصائيات الأخيرة، التي حصل عليها مراسلنا من إدارة المخيم في كانون الثاني الماضي، 57460 شخصاً، جلّهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسرة، بين "عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال مرتزقة داعش الأجانب، يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية".

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ANHA