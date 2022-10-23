ANHA تحصل على صور جديدة  توضح جرائم الاحتلال التركي بحق الطبيعة في عفرين المحتلة

حصل مراسلو وكالتنا على عدد من الصور التي تبرز حجم الدمار البيئي الناجم من القطع الجائر للأشجار من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في إحدى قرى ناحية موباتا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

الصور تظهر أراضي كانت تحوي مساحات خضراء من الأشجار الحراجية تحولت إلى أراضي جرداء قاحلة بعد قطع مرتزقة الاحتلال التركي الأشجار في انتهاك واضح لبيئة وديمغرافية المقاطعة المحتلة المعروفة باخضرارها الدائم.

بالاستعانة بعدد من أهالي الناحية المهجرين ومع عدد من السكان الأصليين استطاع مراسلو وكالتنا إحداث تطابق بين الصور الجديدة الواردة من المقاطعة المحتلة وصور ملتقطة قديماً لتلك المواقع قبيل احتلالها من قبل تركيا.

وبحسب العديد من المصادر فإن المسؤول الأول عن عمليات القطع في ناحية موباتا كان مرتزقة "الجبهة الشامية" و "لواء سمرقند" التابعين لجيش الاحتلال التركي الهادف إلى تغيير معالم المقاطعة، لمحو كل آثار سكانها الأصليين، ما يعتبر جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي.

(م،ع/ س ر)

ANHA