ANHA تبدأ بنشر قصص ولقاءات عن مجزرة شنكال ابتداء من يوم غد السبت

تعرض الإيزيديون على مر تاريخهم الطويل لـ73 حملة إبادة جماعية، استهدفت وجودهم وسعت لمحو ثقافتهم وطمس تاريخهم الطويل.

وأمام كل ذلك قاوم الإيزيديون وتمكنوا من الوصول في الفرمان الأخير الذي حدث في شنكال إلى تنظيم خاص بهم وأنشأ قوات عسكرية تقوم بمهام الحماية في شنكال.

وكالتنا وبمناسبة 3 آب، أعدّت قصصاً سردها أشخاص عانوا من ويلات الفرمان ومقاتلين تمكنوا من إنقاذ مئات الآلاف من الناجين وإيصالهم إلى بر الأمان في روج آفا، وأحاديث لشخصيات قدّمت الدعم لأهالي شنكال واحتضنوهم في قراهم، إلى جانب تقارير وملفات تسرد واقع الحال في شنكال بعد 7 سنوات من الفرمان، وكيف حول الإيزيديون آلام الفرمان الأخير لإرادة قوية لتنظيم أنفسهم وحماية أرضهم.

واعتباراً من الغد نبدأ بنشر أول قصة من قصص الفرمان الـ73، التي تدور حول كيفية الاستعداد لمواجهة داعش من قبل بعض القرويين وكيف تمكن داعش من التوغل في شنكال.

عناوين القصص والتقارير والأخبار التي ستنشر كالتالي:

1-"40 خندقاً أرعبت داعش".. العم نمر يسرد جزء مما حصل في شنكال

2-من قصص مجزرة شنكال-1... وقع أسيراً لدى داعش ولكن...

3-من قصص مجزرة شنكال -2..."نجونا بفضل الرفاق وفكر القائد آبو"

4-آلام (الفرمان) الأخير خلق إرادة قوية...ويجب محاسبة الدول المشاركة فيه

5-ساسون: دخولنا إلى شنكال كان قراراً فدائياً

6-ماذا حدث في 4 آب 2014...وحدات حماية الشعب تصل شنكال

7-الإدارة الذاتية في شنكال.. الرد على المجازر حق مشروع وفق الدستور العراقي

8-إداري في أسايش إيزيدخان: الفرمان لا يزال مستمرًّا وعلى المجتمع الإيزيدي أن يكون يقظًا

9-مقاتلو ومقاتلات شنكال: لو انتهجنا فكر القائد قبل 2014 لما حلت بنا المجازر

10-مكونات روج آفا وقفت إلى جانب شنكال...وحدة المكونات طغت على كل شيء

(سـ)

ANHA