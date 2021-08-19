انفجارات تهز دمشق والأخيرة تعلن التصدي لهجمات معادية

افادت وسائل إعلامية بأن دوي انفجارات هزت العاصمة السورية دمشق، فيما أكد الإعلام الحكومي أن غارات استهدفت المنطقة.
خبر 2021-08-19T23:34:00 مركز الأخبار

وقالت وكالة سانا الرسمية أن الدفاعات الجوية التابعة لحكومة دمشق تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

(ي ح)


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