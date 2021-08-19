انفجارات تهز دمشق والأخيرة تعلن التصدي لهجمات معادية افادت وسائل إعلامية بأن دوي انفجارات هزت العاصمة السورية دمشق، فيما أكد الإعلام الحكومي أن غارات استهدفت المنطقة.