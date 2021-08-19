انفجارات تهز دمشق والأخيرة تعلن التصدي لهجمات معادية افادت وسائل إعلامية بأن دوي انفجارات هزت العاصمة السورية دمشق، فيما أكد الإعلام الحكومي أن غارات استهدفت المنطقة. خبر 19 آب 2021, الخميس - 23:34 2021-08-19T23:34:00 مركز الأخبار وقالت وكالة سانا الرسمية أن الدفاعات الجوية التابعة لحكومة دمشق تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق. (ي ح) إقرأ أيضاً مجلس تل تمر العسكري: استشهد 4 من رفاقنا في الغارة الجوية على مقرنا كشف مجلس تل تمر العسكري عن حصيلة هجمات الاحتلال ال... قوى الأمن الداخلي تعلن اعتقال عدد كبير من مرتكبي الجرائم خلال حملة أمنية في إقليم الجزيرة قالت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي شمال شرق _ش... مجلس منبج العسكري: الاحتلال التركي قصف بـ 115 قذيفة قرى منبج منذ ليلة أمس قال المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أن الاحتلا... الموقع القديم