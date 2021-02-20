انفجارات تهز أفغانستان ومقتل وإصابة 7 أشخاص

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، إن الانفجارات ناجمة عن قنابل مغناطيسية، كانت مربوطة في مركبات.

وأضاف المتحدث أن الضحايا كانوا مدنيين وأفرادًا من قوات الأمن الأفغانية، مشيرًا إلى أنه يجرى التحقيق في الحوادث، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتحدث التفجيرات وعمليات الاغتيال بشكلٍ يومي في كابول، مستهدفة قوات الأمن الأفغانية ومدنيين وموظفين حكوميين وصحفيين وعلماء دين ونشطاء من المجتمع المدني، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن معظم الهجمات.

وعلى الرغم من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، إلا أن هجمات الأخيرة ما تزال مستمرة في أنحاء أفغانستان.

وأعلن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط مؤخرًا، أن طالبان هي المسؤولة "بشكلٍ واضح" عن العنف المتواصل في أفغانستان.

وقال قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي، خلال جولة في الشرق الأوسط، إن "مستوى العنف في أفغانستان مرتفع جدًّا"، في حين تُراجع إدارة الرئيس جو بايدن قرار الانسحاب العسكري من البلاد والمقرّر بداية مايو/ أيار.

وتنفي طالبان مسؤوليتها عن أعمال العنف التي تصاعدت حدتها في وقت تتعثّر فيه مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية، وتقول إن جماعات "إرهابية" أخرى تتحمل مسؤولية العنف، لكنّ الجنرال ماكنزي ألقى باللوم عليها مباشرة.

(ش ع)