انفجارات متزامنة تستهدف قواعد عسكرية في مالي

وأكد مسؤول في الأمم المتحدة، رفض الكشف عن اسمه، وقوع انفجارات في مدينة كيدال، وقال إن الانفجارات ناجمة عن صواريخ سقطت، صباح اليوم، على المعسكر في كيدال.

وفي السياق ذاته، قال سليمان علي، أحد سكان كيدال، لوكالة "أسوشيتد برس" إنه سمع أكثر من 10 انفجارات قادمة من اتجاه معسكر لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذلك من مقر للجنود الفرنسيين العاملين ضمن "عملية برخان" لمكافحة الإرهاب والتمرد في منطقة الساحل الإفريقي.

وفي الوقت نفسه كانت هناك هجمات مماثلة في جاو وميناكا، ولم يتوفر مزيد من التفاصيل، وفقًا لأسوشيتد برس.

وتتكرر الهجمات على معسكرات القوات الدولية، لكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها مدن تفصل بينها عدة مئات من الكيلومترات للهجوم في الوقت نفسه تقريبًا، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات المتزامنة.

وقالت الوكالة إن الهجمات المتزامنة دليل على قدرات التنسيق "للجماعات الإرهابية" في مالي.

(ي م)