انفجارات متتالية في أحد المقرات التابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران

وقالت قناة "الحرس الثوري" عبر تطبيق "تليجرام" "سُمعت فجر اليوم السبت، عدة انفجارات في مقر مالك الأشتر شرق طهران".

وأضافت أن "ما تم نشره من مقطع مصور لهذا الانفجار صحيح".

وأوضحت القناة الإعلامية "أنها لا تعرف بعد حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بموقع الانفجار".

وأشارت إلى أنها "تنتظر تصريحات الجهات المختصة بشأن ما حدث".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد قالت، في وقت سابق السبت، إن سلسلة من الانفجارات المتتالية وقعت في قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني بالعاصمة طهران.

وأشارت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة في حسابها عبر "تليجرام"، إلى أن "انفجارات متتالية هزت فجر اليوم السبت قاعدة مالك الأشتر التابعة للحرس الثوري في شرق العاصمة طهران".

(ش ع)