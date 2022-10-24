انفجارات في سماء دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن دوي انفجارات عنيفة، سُمع بمناطق متفرقة من العاصمة دمشق وريفها، بعد ظهر اليوم الإثنين، ناجمة عن استهداف إسرائيلي جديد لريف دمشق، حيث جرى استهداف مواقع تابعة لمجموعات موالية لإيران وقوات حكومة دمشق في منطقة الديماس ومحيطها بريف دمشق الغربي، وسط معلومات عن استهداف لمواقع أخرى بالريف الدمشقي، دون معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر.

وقالت قناة الإخبارية المقربة من حكومة دمشق، بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي سمعت اليوم في سماء دمشق وريفها ناتجة عن عدوان إسرائيلي.

ويعد هذا الاستهداف رقم 27 من قبل الجانب الإسرائيلي على الأراضي السورية منذ مطلع العام 2022، كما أنه الاستهداف الثاني خلال 3 أيام، حيث استهدفت إسرائيل مساء يوم الجمعة الفائت، مواقع تابعة لجماعات محسوبة على إيران بريف دمشق الغربي.

وتستهدف إسرائيل مواقع لحكومة دمشق، تقول إنه توجد فيها قوات وأسلحة إيرانية، وعلى الرغم من وجود أنظمة دفاع جوية روسية متطورة في سوريا.

(م ش)