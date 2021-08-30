انفجارات في مطار كابول والهجوم الأميركي على سيارة مفخخة خلّف 9 قتلى من المدنيين

وأفاد مسؤول أميركي نقلاً عن رويترز أنه تم إطلاق ما يصل إلى 5 صواريخ على مطار كابول قبل أن تعترضها منظومة أميركية مضادة للصواريخ.

فيما نقلت "أسوشيتد برس" عن شهود: أن "إطلاق نار مجهول المصدر في محيط مطار كابول أعقب اعتراض الصواريخ التي استهدفته".

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الصواريخ التي استهدفت مطار كابول أُطلقت من سيارة في منطقة خير خانه شمال غرب العاصمة الأفغانية، وشوهد دخان يرتفع فوق مبان في المنطقة حيث يقع مطار حامد كرزاي الدولي.

ويأتي ذلك غداة ضربة أميركية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأحد، استهدفت سيارة ملغومة بداخلها انتحاري كان في طريقه لتنفيذ هجوم على المطار.

الضربة جاءت بعد هجوم مزدوج لمرتزقة داعش، الخميس، عند مطار كابول أدى إلى مقتل أكثر من 170 شخصاً من بينهم 13 جنديّاً أميركيّاً وعشرات المدنيين الأفغان الذين كانوا يحاولون الفرار من البلاد.

وأوضح المتحدّث باسم القيادة المركزيّة الأميركيّة، بيل أوربان، أنّ "الضربة الأميركيّة الدفاعيّة" التي شُنّت الأحد بطائرة بلا طيّار من خارج أفغانستان، استهدفت "آليّة في كابول للقضاء على تهديد وشيك لداعش ضدّ مطار (حامد كرزاي) الدولي".

لافتاً إلى أنّ "انفجارات قويّة ثانويّة مصدرها الآليّة أظهرت وجود كمّية كبيرة من المتفجّرات" بداخلها.

وتُجري الولايات المتحدة تحقيقاً فيما إذا كان مدنيّون قُتِلوا بالغارة الجوّية في كابول، وفق ما أكّد أوربان الأحد في بيان.

وبحسب شبكة CNN الإخبارية فإن 9 أفراد من عائلة واحدة قُتلوا بالغارة الأميركية، من بينهم 6 أطفال.

وكشف مسؤول أميركي، عن أن الضربة الأميركية بمسيرة على عربة في كابل اليوم الأحد كانت على بعد ثلاثة كيلومترات من المطار وقتلت اثنين من مرتزقة داعش، بحسب ما نقلت شبكة فوكس نيوز.

وأضاف أن العربة كانت مفخخة، موضحاً "كان هناك شخصان في السيارة وكانت مفخخة، وكانت العربة التي استهدفتها المسيرة الأميركية متوقفة عندما استهدفتها المسيرة".

(د ع)