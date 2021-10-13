انفجارات في السويداء ناجمة عن إلقاء مجهولين قنابل يدوية في المنطقة

سُمع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة السويداء عند منتصف ليل الأربعاء، تبين أنها ناجمة عن قيام مجهولين بإلقاء قنابل يدوية في أحياء المدينة وقيام مسلحين مجهولين باستهداف أرض زراعية قرب معهد الصناعة في القسم الغربي من المدينة بقذائف "آر بي جي"، دون أنباء عن وقوع خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد السوري في 9 تشرين الأول، إلى إصابة عنصرين من قوات حكومة دمشق في استهداف لمقر تابع لهم بقذيفة "آر بي جي"، حيث دوى صوت انفجار قرب مدينة السويداء، تزامن مع رشقات نارية عند مدخل بلدة الرحى.

(ل د)