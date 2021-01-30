انفجارات عنيفة تستهدف مواقع موالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي

واستهدفت الانفجارات التي لا تزال طبيعتها مجهولة، مواقع للمجموعات الموالية لإيران في منطقة العباس التابعة للبوكمال في ريف دير الزور الشرقي، وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما لا تزال المعلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية إثر الانفجارات غير واردة حتى هذه اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، إلى أن انفجارات عنيفة هزت منطقة دير الزور، لليوم الثاني على التوالي، تبيّن أنها ناجمة عن قيام قوات حكومة دمشق ومجموعات موالية لإيران، أو من ما يسمون "لواء فاطميون" بتفجير ذخائر وأسلحة تابعة لها من مخلفات القصف الإسرائيلي على محيط مدينة دير الزور.

وتشن الطائرات الإسرائيلية من حين إلى آخر ضربات جوية تستهدف مواقع موالية لإيران في ريف دير الزور والبوكمال.

(ي م)