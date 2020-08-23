انفجارات عنيفة تضرب القوات الإيرانية والحكومية في ريف درعا

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد، انفجارات عنيفة ضربت منطقة “تل الجابية” بالقرب من مدينة نوى في ريف درعا الشمالي، ولم تعرف حتى اللحظة طبيعة تلك الانفجارات، فيما إذا كانت ناجمة عن قصف إسرائيلي على مواقع القوات الحكومية والإيرانيين هناك، أم أنها ناجمة عن تفجير ألغام وعبوات من مخلفات العمليات العسكرية.

و أشار المرصد السوري مطلع الشهر الجاري، أن الطائرات والصواريخ الإسرائيلية لاتزال تستبيح مناطق نفوذ القوات الحكومية على الأراضي السورية، باستهدافات متصاعدة بشكلٍ كبير جدًا، تطال القوات الإيرانية بالدرجة الأولى بالإضافة للقوات الحكومية.

ووثق المرصد خلال الفترة الممتدة منذ الـ 20 من شهر نيسان/أبريل الفائت من العام الجاري، وحتى الـ 3 من شهر آب/أغسطس الجاري، ما لا يقل عن 20 استهدافاً، شمل التواجد الإيراني في كل من القنيطرة ودرعا وحمص وحلب ودير الزور وحماة ودمشق وريفها.

(ش ع)