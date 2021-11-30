انفجار يستهدف سيارة لحركة طالبان في كابول

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن انفجاراً دوى في العاصمة الأفغانية كابول استهدف سيارة تابعة لحركة طالبان أسفر عن سقوط 5 جرحى.
العالم والشرق الأوسط 2021-11-30T10:36:00 مركز الأخبار

وانفجرت قنبلة على جانب الطريق بالعاصمة الأفغانية كابول أدت إلى سقوط خمسة مصابين على الأقل، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن محطة تلفزيونية.

وأشارت القناة إلى أنه يبدو أن الهدف من الهجوم كان سيارة مفتوحة تشبه "تويوتا هايلوكس"، لكن لم ترد تفاصيل أخرى ولا تأكيد رسمي للأرقام.

وذكرت مصادر محلية في كابول أن السيارة تعود لحركة طالبان، فيما لم تعلق وزارة الداخلية الأفغانية على الانفجار حتى اللحظة.

وتشهد كابول في الفترة الأخيرة سلسلة من الهجمات يعلن داعش في الغالب مسؤوليته عنها.

ومنذ سيطرتها على أفغانستان منتصف آب/ أغسطس الماضي، تزعم حركة طالبان أن إعادة إرساء الأمن أولوية بالنسبة إليها.

(د ع)


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