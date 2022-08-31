أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، أن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة (سيارة) تابعة للحشد الشعبي ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد".

وأضاف المصدر بحسب ما نقلته شبكة السومرية، أن "الانفجار أودى بحياة منتسب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من عودة الهدوء إلى بغداد، إثر احتجاجات دامية لأنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ومناهضيه في "الإطار التنسيقي"، من القوى السياسية الموالية لإيران، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

ويسود العراق هدوء حذر منذ انسحاب المحتجين من المنطقة الخضراء، إلا أن الأزمة السياسية ما زالت تراوح مكانها.

(د ع)