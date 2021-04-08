انفجار يستهدف رتلًا للاحتلال التركي جنوب إدلب

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول رتل تركي مؤلف من 10 آليات ومدرعات من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال إدلب، صباح اليوم الخميس.

وأردف: "وعند وصول الرتل إلى الطريق الواصل بين منطقتي البارة وإحسم في جبل الزاوية جنوب إدلب، بهدف الوصول إلى النقاط والقواعد التركية المنتشرة في المنطقة، انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة على قارعة الطريق، قرب الرتل، دون وقوع أضرار بشرية".

وفي 23 آذار/ مارس المنصرم، أشار المرصد إلى انفجار عبوة ناسفة على طريق المسطومة في ريف محافظة إدلب، وذلك أثناء مرور عربة عسكرية تركية في المنطقة، ما أدى إلى أضرار مادية.

ووثق المرصد السوري في 15 آذار/ مارس، إصابة جنديين تركيين، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت صهريج نقل مياه لقوات الاحتلال التركي على أطراف مدينة إدلب، ما أدى إلى احتراق الصهريج بشكل كامل.

(ش ع)