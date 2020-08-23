انفجار يستهدف رتلاً منسحباً من قاعدة التاجي

استهدف انفجار، مساء الأحد، قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، التي كانت في طريقها أثناء الانسحاب من قاعدة التاجي شمالي بغداد.
العالم والشرق الأوسط 2020-08-23T21:06:00 مركز الأخبار

وبحسب شبكة سكاي نيوز أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة بالقرب من الرتل. ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن عن الانفجار.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد أعلن في وقت سابق أن قواته ستنسحب من القاعدة وستسلمها إلى القوات العراقية.

وبحسب المتحدث باسم القوات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، فإن قوات التحالف المنسحبة تتبع لدول أميركا وأستراليا ونيوزيلندا، وكانت تعمل على تدريب قوات الأمن العراقية.

وتعرضت هذه القاعدة مراراً للقصف من جانب القوات الموالية لطهران، وكان آخرها الأسبوع الماضي.

(ي ح)


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