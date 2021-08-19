انفجار يستهدف موكب شيعي في باكستان ويسفر عن سقوط قتلى

وانفجرت قنبلة على جانب الطريق وسط موكب للمسلمين الشيعة بوسط باكستان اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل وإصابة أكثر من 50 شخصاً، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية لوكالة الاسوشيتد برس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي رجال الشرطة وسيارات الإسعاف تندفع نحو موقع الانفجار. وشوهد عدد من الجرحى ينتظرون المساعدة على طول طريق في مدينة باهاوالناغار المحافظة في إقليم البنجاب الشرقي، حيث وقع الهجوم.

وأكد ضابط شرطة المدينة محمد أسد والزعيم الشيعي خوار شفقت وقوع التفجير. وقال شهود عيان إن التوترات تتصاعد الآن في المدينة، حيث يحتج الشيعة على الهجوم ويطالبون بالقصاص.

وقال شفقت إن الانفجار وقع أثناء مرور الموكب في حي مزدحم يعرف باسم مستعمرة المهاجر. وندد بالهجوم وحث الحكومة على تكثيف الإجراءات الأمنية في مثل هذه المواكب الجارية في أجزاء أخرى من البلاد أيضًا.

وكانت الاتصالات في المنطقة صعبة، حيث أوقفت السلطات خدمة الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد قبل يوم واحد من يوم عاشوراء.

ويشكل الشيعة أقلية في باكستان ذات الأغلبية السنية، حيث ينظر إليهم المسلمون السنة المتطرفون على أنهم مرتدون يستحقون الموت.

(م ش)