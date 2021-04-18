انفجار يستهدف مسؤولًا أمنيًّا تابعًا لحكومة دمشق في دير الزور

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارًا على طريق حلب- دير الزور، تزامنًا مع مرور سيارة عسكرية، ما أدّى إلى إصابة رئيس مفرزة الأمن العسكري في بلدة الشميطية في ريف دير الزور الغربي ضمن مناطق حكومة دمشق، إضافةً إلى وقوع أضرار مادية في الموقع، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي 13 نيسان، رصد المرصد انفجارًا في قرية الهزانة بريف مصياف، ضمن مناطق حكومة دمشق بريف حماة الغربي، ما أدّى إلى إصابة 6 أطفال على الأقل بجروح، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجار إذا ما كان مقذوفًا لم يكن قد انفجر بوقتٍ سابق أم شيء آخر من مخلّفات الحرب.

(ش ع)