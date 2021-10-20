انفجار يستهدف عناصر من حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول

واستهدفت عبوة ناسفة آلية لشرطة طالبان، صباح اليوم، الأربعاء، في أحد أحياء غرب كابول، ما تسبّب بوقوع جرحى كما صرح مسؤولان من حركة طالبان لوكالة فرانس برس.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، قاري سيد خوستي، لوكالة فرانس برس إن "قنبلة ألقيت على سيارة لعناصرنا وتسبّبت بإصابة اثنين منهم بجروح".

من جهته، أكد مسؤول محلي من طالبان أن "قنبلة" ألقيت على سيارة للشرطة مشيرًا إلى وقوع أربعة جرحى على الأقل. ووقع الانفجار حوالي الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، بحسب شاهد عيان.

وقتل الخميس الماضي، مسؤول محلي من شرطة طالبان في هجوم بقنبلة على سيارته في أسد آباد شرق افغانستان.

(د ع)