انفجار يهز العاصمة الإسبانية مدريد

وأبلغ شاهدان رويترز بأنهما سمعا انفجاراً مدوياً. وقالا إن عاموداً من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

وكانت قناة لا سيكستا التلفزيونية قالت إن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وقالت خدمات طوارئ مدريد إن فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق والشرطة هرعت إلى وسط المدينة عقب سماع دوي انفجار هائل، بحسب وصف شهود.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان تندلع من مبنى وركاماً متناثراً في شارع بوسط مدريد، وفق هيئة البث الإسبانية تي في اي، التي أضافت أن انفجاراً وقع في مبنى قريب من دار مسنين، وتسبب بانهيار ثلاث طبقات منه.

(ي ح)