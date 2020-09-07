وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: " سُمع دوي انفجار عنيف تلاه عدة انفجارات قوية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي صباح اليوم، تبين أنه ناجم عن انفجار وقع داخل مقر عسكري لـ لمرتزقة تحرير الشام، ما أدى إلى انهيار المبنى بفعل الألغام الموجودة بداخله".

وأشار المرصد إلى أنه لم يتضح سبب الانفجار حتى الآن إذا ما كان بفعل ضربات جوية من طيران التحالف الدولي المذخر، أم استهداف من قِبل مجهولين، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المقر المستهدف جرى إفراغه قبل عدة أيام من مرتزقة تحرير الشام.

وفي هذا السياق، قصفت القوات الحكومية اليوم، مناطق قوقفين والحلوبة والبارة وسفوهن وكفرعويد وفليفل والفطيرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى استهداف مدينة أريحا.

تزامنًا مع ذلك استهدفت المرتزقة مواقع القوات الحكومية في مدينة كفرنبل جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري مساء الأمس، أن القوات الحكومية جددت قصفها المدفعي على مواقع في قرى سفوهن والفطيرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(ش ع)