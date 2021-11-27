انفجار يضرب البو كمال تزامنًا مع تحليق طيران مُسيّر مجهول في المنطقة

ووقع انفجار جديد في مدينة البو كمال الخاضعة لنفوذ المجموعات التابعة لإيران في ريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة غرب الفرات، نتج عنه تصاعد لأعمدة الدخان وتحديدًا من جانب "مشفى عائشة" بالمدينة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامن الانفجار العنيف مع تحليق لطيران مُسيّر "مجهول" في أجواء المدينة، دون معلومات مؤكدة حتى اللحظة فيما إذا كان الطيران المسيّر قد استهدف مواقع تلك المجموعات.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الاستهدافات الجوية من قبل "المُسيّرات المجهولة"، لاسيما على البو كمال ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفي 19 الشهر الجاري، دوت أصوات انفجارات قوية من منطقة الكتف على أطراف مدينة البو كمال في ريف دير الزور الشرقي، والتي تحوي مقرات ومستودعات ذخيرة تابعة للمجموعات التابعة لإيران، كما شوهدت سحب الدخان وهي تتصاعد في المنطقة، بالتزامن مع تحليق طيران مسيّر مجهول الهوية في أجواء المنطقة.

(د ع)