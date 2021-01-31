انفجار وسط مدينة عزاز

وقع انفجار وسط مدينة إعزاز المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، وتفيد الأنباء الأولية بسقوط قتلى وجرحى.
خبر 2021-01-31T14:53:00 مركز الأخبار

وقالت مصادر لوكالتنا إن الانفجار أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

(آ س)


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