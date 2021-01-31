انفجار وسط مدينة عزاز وقع انفجار وسط مدينة إعزاز المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، وتفيد الأنباء الأولية بسقوط قتلى وجرحى. خبر 31 كانون الثاني 2021, الأحد - 14:53 2021-01-31T14:53:00 مركز الأخبار وقالت مصادر لوكالتنا إن الانفجار أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. (آ س) إقرأ أيضاً أهالي ديريك يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيدة نالين زيلان قدّم الآلاف من أهالي منطقة ديرك ونواحيها، اليوم، و... تركيا ومرتزقتها يقصفون قرى الشهباء تتعرض قريتا بيلونية وعين دقنة لهجوم بالأسلحة الثق... قوى الأمن الداخلي ترد على الهجوم الحكومي أطلقت قوات حكومة دمشق وعناصر ميليشيا الدفاع الوطن... الموقع القديم