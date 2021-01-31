انفجار وسط مدينة اعزاز وقع انفجار وسط مدينة إعزاز المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، وتفيد الأنباء الأولية بسقوط قتلى وجرحى. خبر 31 كانون الثاني 2021, الأحد - 14:53 2021-01-31T14:53:00 مركز الأخبار وقالت مصادر لوكالتنا إن الانفجار أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. (آ س) إقرأ أيضاً شاهد عيان: الدفاع الوطني استخدم المدنيين دروعاً بشرية وهاجموا حاجزًا لقوى الأمن الداخلي قال شاهد عيان من المربع الأمني الخاضع لسيطرة قوات ... انفجار على حاجز لمرتزقة الحمزات في منطقة الباب المحتلة - تم التحديث قتل 6 مرتزقة وأصيب 4 آخرون في انفجار وقع على حاجز تا... تشييع جثمان شهيد والإعلان عن سجل 11 آخرين في الشدادي شيّع أهالي الشدادي، اليوم، جثمان عضو قوى الأمن الد... الموقع القديم