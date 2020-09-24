انفجار تل حلف ناجم عن خلاف بين المرتزقة على البيطرة

المصادر أوضحت أن الانفجارين سببهما خلاف بين المرتزقة.

وقع اليوم، انفجاران في بلدة تل حلف الواقعة غرب مدينة سري كانيه المحتلة، أسفرا عن أضرار مادية.

مصادر محلية أوضحت لوكالتنا أن سبب الانفجارين هو اقتتال بين مرتزقة الحمزات، ومرتزقة الملك شاه الموجودين حاليًّا في بلدة تل حلف.

وأفادت المصادر أن سبب الخلاف هو استيلاء مرتزقة الملك شاه على قطاع البيطرة في تل حلف، فيما يقول مرتزقة الحمزات بأن الموقع ملك لهم.

المصادر أكدت أنه بعد وقوع التفجيرين هناك توتر كبير في المنطقة، وسط تحشيد كلا فصيلي المرتزقة لقواتهما في المنطقة.

ونوه المصادر أن الخوف والهلع منتشر بشكل كبير بين أهالي المنطقة لخوفهم أن يكونوا ضحايا اشتباكات قد تندلع في المنطقة بين المرتزقة.

(د ج)

ANHA