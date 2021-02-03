انفجار سيارة مفخخة في ولاية أوروزغان الأفغانية يسفر عن قتلى

وقال حاكم ولاية أوروزغان الأفغانية محمد عمر شيرزاد، لوسائل الإعلام في مقطع فيديو، إن عناصر طالبان فجروا سيارة مفخخة في قاعدة أمنية أفغانية مشتركة قرابة الساعة الثالثة فجرًا.

وأسفر التفجير عن مقتل جنديين وشرطي وأحد أفراد قوة الانتفاضة، كما أصيب ثلاثة آخرون من أفراد قوات الأمن، بحسب ما أوردته وكالة خاما بريس الأفغانية.

وأضاف شيرزاد، أنه تم نشر قوات جديدة في المنطقة للمساعدة والدعم وحاليًّا تخضع المنطقة لسيطرة القوات الحكومية الأفغانية.

ومقاطعة أوروزغان هي واحدة من أكثر المقاطعات تعاني من انعدام الأمن في الجزء الجنوبي من البلاد.

(م ش)