انفجار سيارة مفخخة في سري كانيه

وسط حالة الفلتان الأمني التي تشهدها المناطق الخاضعة للاحتلال التركي ومرتزقته، أفادت مصادر لوكالتنا بانفجار سيارة مفخخة في مدينة سري كانيه المحتلة.

وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع بالقرب من سوق الخضرة الواقع على طريق بلدة تل حلف.

وأضاف" وقد وقع ضحايا من المدنيين بينهم أطفال، نتيجة الانفجار".

ولم تذكر المصادر وقوع قتلى في صفوف المرتزقة، وذلك بسبب التكتم الإعلامي لديهم.

ويأتي الانفجار بعد حالة من التوتر في المدينة بين عشيرة القراجنة والمرتزقة بالإضافة إلى الاشتباكات التي كانت تدور بينهم على مدى يومين.

فيما أكدت المصادر أن المدنيين في المدينة يعيشون حالة من الخوف نتيجة الفلتان الأمني وعمليات التفجير المتواصلة في المدينة.

(د أ/م)

ANHA