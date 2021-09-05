انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين المحتلة

انفجرت سيارة مفخخة في حي الأشرفية في مدينة عفرين مركز المقاطعة المحتلة ، ووردت أنباء عن وقوع قتلى وجرحى جراء الانفجار.
خبر 2021-09-05T15:58:00 عفرين

وأفاد مصدر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة أن انفجار سيارة مفخخة في حي الأشرفية، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

(آ ر/م)

ANHA


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