انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين المحتلة انفجرت سيارة مفخخة في حي الأشرفية في مدينة عفرين مركز المقاطعة المحتلة ، ووردت أنباء عن وقوع قتلى وجرحى جراء الانفجار. خبر 05 أيلول 2021, الأحد - 15:58 2021-09-05T15:58:00 عفرين وأفاد مصدر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة أن انفجار سيارة مفخخة في حي الأشرفية، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. (آ ر/م) ANHA إقرأ أيضاً درعا.. مهلة حتى صباح الغد وتهديدات بتصعيد أكبر في حال عدم الرضوخ للمطالب الروسية أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتوقف الاشتباكا... مجلس مقاطعة عفرين يدعو لإنهاء الإجرام التركي وسد أبواب تنامي داعش ندد مجلس مقاطعة عفرين في بيان بهجمات الاحتلال التر... المرصد: جولة مفاوضات جديدة بين اللجنة المركزية بدرعا وقوات حكومة دمشق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مفاوضات تجري ... الموقع القديم