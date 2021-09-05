انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين المحتلة انفجرت سيارة مفخخة في حي الأشرفية في مدينة عفرين مركز المقاطعة المحتلة ، ووردت أنباء عن وقوع قتلى وجرحى جراء الانفجار.