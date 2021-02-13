انفجار شاحنة على الحدود الإيرانية الأفغانية

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارًا هائلًا وقع، السبت، في صهريج للوقود تسبّب في حرائق هائلة التهمت العشرات من الشاحنات.

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن الانفجار وقع في نقطة جمارك "إسلام قلعة"، وتسبب في اشتعال النيران في الشاحنات التي تحمل الوقود بين البلدين.

وفيما لم يعلن بعد عن سبب الحريق، قال مسؤولون محليون في ولاية هرات الأفغانية إنهم طلبوا المساعدة من إيران للسيطرة على الحريق.

هذا وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الانفجار تسبّب بأضرار على النقطة الحدودية والمنشآت الجمركية الإيرانية.

وأضافت أن الحرائق أدت أيضًا إلى انفجار بعض خزانات المياه والغاز عندما امتدت ألسنة اللهب إلى المنشآت الإيرانية.

(ش ع)