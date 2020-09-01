انفجار قوي في العاصمة الليبية طرابلس

ونقلت وكالة رويترز عن سكان في العاصمة الليبية طرابلس أن دوي انفجار قوي تردد في معظم أنحاء المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وتصاعد دخان أسود في السماء.

وذكرت محطات تلفزيون محلية أن انتحاريًّا على متن دراجة نارية فجر عبوة ناسفة عند مدخل الطريق السريع القادم من الغرب، لكن لم يرد تأكيد رسمي.

وقال شاهد طلب عدم الكشف عن اسمه "كنت أقود سيارتي على الطريق السريع في ساعة مبكرة من الصباح، في حوالي السابعة والنصف وسمعت دوي انفجار ضخم... استدارت معظم السيارات الأخرى بعدما رأينا دخانًا أسود في السماء“.

وتسود العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق الليبية وميليشيات ومجموعات مرتزقة، حالة من الفوضى على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الوفاق، بالإضافة إلى الانقسام بين السراج ووزير داخليته فتحي باشا آغا.

(ي ح)