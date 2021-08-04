انفجار قرب منشأة عسكرية بالعاصمة الأفغانية كابول

وقالت الشرطة الأفغانية، إن انفجاراً وقع قرب منشأة دفاعية في العاصمة كابول اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة مدنيين اثنين ومسؤول أمني.

وجاء الانفجار قرب مبنى مديرية الأمن الوطني بعد ساعات من انفجار سيارة ملغومة قرب الحي الدبلوماسي في كابول، ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص منهم المهاجمون، بحسب شبكة العين الإخبارية.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن هذه السلسلة الأخيرة من الهجمات في كابول.

وكان قد قتل أربعة أشخاص وأصيب 20 أخرون في هجمات استهدفت العاصمة مساء أمس الثلاثاء، بحسب ما قاله مسؤولان أمنيّان أفغانيّان.

وهز العاصمة الأفغانية، مساء الثلاثاء، ما لا يقلّ عن انفجارين قويين، أعقبهما إطلاق نار كثيف.

وقالت وزارة الداخليّة إنّ سيارة مفخخة انفجرت خارج منزل وزير الدفاع الأفغاني قبل أن يتواجه مهاجمون راجلون مع قوى الأمن.

من جانبها علقت واشنطن على سلسلة الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، بالقول إنها تحمل بصمات حركة طالبان.

(د ع)