ودوى انفجار عنيف، هز منطقة ريف إدلب الشمالي، صباح اليوم الإثنين، نتيجة انفجار مستودع للذخيرة والسلاح في قرية معراتا الشلف، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب انفجار المستودع ولا لأي جهة عسكرية تابع، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فإن المنطقة يوجد فيها مرتزقة "تحرير الشام" ومجموعات مرتزقة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

كما وقع، بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين، اشتباكات بين مجهولين من جهة، ومرتزقة على حاجز "الرام" الواقع على مفرق معرة صرين في مدينة إدلب، والذي يتبع لمرتزقة "تحرير الشام" من جهة أخرى، في هجوم للأول على الحاجز، استمرت لدقائق قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار، وسط معلومات عن سقوط جرحى في صفوف مرتزقة تحرير الشام.

(د ع)