انفجار مرفأ بيروت.. جواب فرنسي على طلب تسلُّم الأقمار الاصطناعية

في وقتٍ ينتظر فيه اللبنانيّون ما يشفي غليل انتظارهم من نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وترتفع فيه الشكوى من التأخر في صدور القرار الظنّي واحتمال عدم شموله لمسؤولين في الدولة، أتت مفاجأة جديدة لتزيد من مستوى الخيبة.
العالم والشرق الأوسط 2020-11-30T14:33:00 بيروت

وأكّد مراسل إذاعة فرنسا الدوليّة في لبنان وسورية بول خليفة، لموقع mtv اللبناني، أنّ "فرنسا رفضت طلبًا لبنانيًّا رسميًّا بتسليمه صور الأقمار الاصطناعيّة لانفجار مرفأ بيروت".

وأشار خليفة إلى أنّ لبنان أعاد تأكيد طلبه أكثر من مرّة، قبل أن يأتيه الجواب "من مصادر فرنسيّة عليا معنيّة بهذه القضيّة بأنّ الأقمار الاصطناعيّة الفرنسيّة لم تكن تعمل فوق مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، تاريخ وقوع الانفجار".

وأفاد خليفة بأنّه تلقّى هذه المعلومة من مصدر لبناني، وقاطعها مع مصدر صحافي فرنسي قريب من وزارتَي الدفاع والخارجيّة الفرنسيّتين أكّدها له.

(ز غ)


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