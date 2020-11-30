انفجار مرفأ بيروت.. جواب فرنسي على طلب تسلُّم الأقمار الاصطناعية

وأكّد مراسل إذاعة فرنسا الدوليّة في لبنان وسورية بول خليفة، لموقع mtv اللبناني، أنّ "فرنسا رفضت طلبًا لبنانيًّا رسميًّا بتسليمه صور الأقمار الاصطناعيّة لانفجار مرفأ بيروت".

وأشار خليفة إلى أنّ لبنان أعاد تأكيد طلبه أكثر من مرّة، قبل أن يأتيه الجواب "من مصادر فرنسيّة عليا معنيّة بهذه القضيّة بأنّ الأقمار الاصطناعيّة الفرنسيّة لم تكن تعمل فوق مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، تاريخ وقوع الانفجار".

وأفاد خليفة بأنّه تلقّى هذه المعلومة من مصدر لبناني، وقاطعها مع مصدر صحافي فرنسي قريب من وزارتَي الدفاع والخارجيّة الفرنسيّتين أكّدها له.

(ز غ)