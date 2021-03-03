انفجار لغم يتسبّب ببتر اليد اليمنى لطفل في بلدة السوسة

وبحسب ما نقلته مراسلتنا، فإن الأطباء في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي، اضطروا لبتر اليد اليمنى للطفل محمد خليل حماد (5 سنوات)، بعدما انفجر به لغم من مخلفات مرتزقة داعش.

المراسلة قالت إن اللغم انفجر بالطفل محمد أثناء لعبه بالقرب من منزل مدمَّر في محيط منزله، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة وخاصة في يده.

هذا وتسبّبت مخلفات مرتزقة داعش في ريف دير الزور، بفقدان عدد من الأشخاص لحياتهم، معظمهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح، بعد انفجار الألغام والعبوات الناسفة التي وضعوها، لمنع تقدم قوات سوريا الديمقراطية أثناء معارك تحرير المنطقة منهم.

(ف ع/سـ)

ANHA