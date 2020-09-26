انفجار جديد يضرب مدينة سري كانيه وأنباء عن قتلى وجرحى.

أفادت مصادر محلية لمراسل وكالة أنباء هاوار بانفجار سيارة مفخخة شرقي مدينة سري كانيه بالقرب من صالة الأمين للأفراح على طريق تل تمر.

وذكر المصدر أنّ السيارة المفخّخة انفجرت بالقرب من المنازل السكنية في قرابة الساعة 18.30 من مساء اليوم السبت.

وأردف أن الانفجار تسبب بأضرار مادية كبيرة بأملاك المدنيين بالإضافة إلى وقوع عدد من الجرحى والقتلى في صفوف المرتزقة، كما أصيب عدد من المدنيين بينهم أطفال. ونقل المصابون إلى مشفى سريه كانيه والمشافي التركية.

ويأتي هذا التفجير وسط حالة من الفلتان الأمني تشهدها المدينة في استمرار الاشتباكات والمواجهات بين المجموعات المرتزقة.

وشهدت بلدة تل حلف غربي مدينة سري كانيه قبل يومين تفجيرين نتيجة خلاف بين المرتزقة حول الاستيلاء على مركز طبّي.