انفجار جديد في العاصمة الإيرانية طهران

ونقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية في إيران، عن إدارة الإطفاء في طهران، قولها السبت، إن انفجار غاز هز أحد المباني السكنية في العاصمة مما تسبب في إصابة شخص.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء للوكالة إن عدة اسطوانات غاز كانت في قبو انفجرت مما أدى إلى تضرر المبنى وإصابة أحد السكان.

وشهدت البلاد انفجارات عدة حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية خلال الأسبوع الأخير، فيما لم تقدم الهيئة أي معلومات إضافية عن سبب الانفجار ولم تذكر إن كان هناك ضحايا.

وانقطعت الكهرباء في منطقة الانفجار بالضواحي الواقعة غربي طهران، حسبما ذكرت وكالة الهيئة.

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن شخصين قتلا في انفجار بمصنع في جنوب طهران.

(ي ح)