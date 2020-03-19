انفجار إعزاز يخلف قتيلين و18 جريحاً

أفادت مصادر محلّية لوكالتنا بحدوث انفجار كبير بمدينة إعزاز التي تحتلّها تركيّا ومرتزقتها، وبأنّ التّفجير حصل على أوتوستراد المدينة، وناجم عن سيّارة مفخّخة ألحقت أضراراً كبيرة بمكان التّفجير.

هذا وبحسب المعلومات التي أفات بها بعض المصادر من المنطقة أن التفجير أدى لمقتل شخصين وإصابة 18 آخرين نقلوا إلى مشفى اعزاز.

وحصلت وكالتنا على أسماء المصابين من مصادر في مشفى اعزاز وهم كل من :"مالك سعيد حياني، هادي اسماعيل صالو، محمد اسماعيل صالو، خالد حميد العبدالله، محمد أحمد حسانو، ظافر عبدالله حلبي، عبدو رشيد ياسر، يوسف جميل، هبة اسماعيل، منار محمد علوش، حميدة عبدو إبراهيم، فراسم مصطفى إبراهيم، حميدة مصطفى إبراهيم، صلاح مصطفى إبراهيم، مصطفى حسن الحسين، علي مصطفى ابراهيم، مهند حسون إبراهيم، حلا حياني".

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ANHA