انفجار في سفينة بريطانية بميناء جدة السعودي

وأفادت الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية، أن الانفجار وقع الأحد، دون الخوض في التفاصيل، وحثت السفن في المنطقة على توخي الحذر، وقالت إن التحقيقات جارية.

فيما أوضحت "هافنيا" في بيان على موقعها اليوم: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية، في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي، يوم 14 ديسمبر 2020، مما تسبب بانفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

وأضافت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد، وأن أضرارًا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

إلى هذا لم تقدّم التقارير الأولية سببًا للانفجار، كما لم تؤكد السلطات السعودية، فورًا، وقوع الحادث الذي أصاب ميناء ومركز توزيع مهمين لتجارة النفط، بحسب أسوشيتد برس.

ويشار إلى أن لغمًاً انفجر في البحر الأحمر قبالة ساحل السعودية قرب اليمن، في تشرين الثاني/ الماضي، ما أدى إلى تدمير ناقلة نفط.

(س ر)