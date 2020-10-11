انفجار في ريف إدلب تزامنًا مع مرور رتل للاحتلال التركي

وانفجرت عبوة ناسفة، اليوم، أثناء مرور رتل تابع للقوات التركية بالقرب من بلدة كفريا ضمن القطاع الشرقي من الريف الإدلبي، ما أدى إلى تضرر آلية من الرتل، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونشر المرصد السوري قبل 3 أيام، أن دورية عسكرية منفردة، سيّرتها القوات التركية على طريق اللاذقية -حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من بلدة النيرب شرق إدلب واتجهت نحو منطقة عين حور في ريف اللاذقية الشمالي على طول طريق M4.

وقامت حينها بالانتشار على طريق اللاذقية – حلب الدولي، ضمن ريفي إدلب الجنوبي والغربي، حيث قطعت الطرق الفرعية الواصلة إلى طريق M4، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التركية في الأجواء.

(ش ع)