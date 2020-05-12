انفجار في إدلب أثناء تسيير دوريّة روسيّة- تركيّة

وخرجت صباح اليوم دورية مشتركة جديدة بين روسي وتركيا، جرى تسييرها على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت من قرية ترنبة بريف سراقب، ووصلت إلى مدينة أريحا جنوب إدلب.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إنّ دوي انفجار ضرب منطقة أريحا بريف إدلب الجنوبي أثناء تسيير الدورية، كما شهدت المنطقة تجمهر لمحتجّين رافضين للاتفاق الروسي - التركي الذي يقضي بتسيير دوريات في المنطقة هناك.

هذا وتعدّ هذه الدورية العاشرة من نوعها التي تسير على اتستراد الـ “M4”.

يذكر أنّ مرتزقة تحرير هيئة تحرير الشام المدعومة من تركيا هدّدت في وقت سابق باستهداف الدوريات المشتركية، وقطع رؤوس جنود الاحتلال التّركيّ.

(آ س)