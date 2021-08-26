انفجار بمحيط مطار كابول وإصابة جنود من القوات الأميركية

وبينما تحدثت مواقع أفغانية عن سقوط 11 قتيلاً وجريحاً بالانفجار، أعلن مسؤول في طالبان مقتل 13 على الأقل بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس الحركة.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول أميركي لرويترز أن أفرادا من الجيش الأميركي من بين المصابين في انفجار أفغانستان وفقا لمعلومات أولية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن أفرادا من القوات الأميركية أصيبوا في "تفجير انتحاري" بالعاصمة الأفغانية كابول، في الوقت الذي أشارت فيه شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إلى أن عدد هؤلاء المصابين يصل إلى ثلاثة.

يأتي هذا بعدما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي وقوع انفجار خارج المطار. وأضاف كيربي عبر تويتر "لم يتضح بعد إن كان قد سقط ضحايا. سنوافيكم بتفاصيل إضافية حين تتوفر".

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تعمل بشكل حثيث للتحقق مما وقع في كابول، وتأثيراته على جهود الإجلاء. وأضافت وزارة الدفاع البريطانية عبر تويتر "شاغلنا الأساسي هو سلامة أفرادنا، والرعايا البريطانيين، والمواطنين الأفغان". وتابعت "نتواصل عن كثب مع حلفائنا الأميركيين وفي حلف شمال الأطلسي على مستوى عملياتي فيما يتعلق بالاستجابة الفورية لهذا الحدث".

وقالت مصادر العربية إن الانفجار وقع قرب فندق بارون الذي تقيم فيه قوات بريطانية وصحافيون في كابل، وأظهر مقطع فيديو متداول عملية نقل جرحى التفجير في محيط المطار.

(ي ح)