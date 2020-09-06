انفجار عنيف يهز المناطق المحتلة في ريف تل تمر

وأوضحت المصادر لمراسل وكالتنا في الناحية أن الانفجار الذي وقع قبل قرابة ساعة، في قرية "أم شعيفة" الواقعة شمال ناحية تل تمر على طريق ناحية زركان بمسافة /10كم/ ناجم عن تفجير سيارة مفخخة.

ونوهت المصادر، أن الانفجار سبّب بوقوع جرحى بين صفوف المرتزقة، ولم يتم معرفة ما إذا كان هناك قتلى.

وشهدت القرى الشمالية الغربية لناحية تل تمر في ساعات متأخرة من مساء يوم أمس، اشتباكات متقطعة بين مرتزقة السلطان مراد ومرتزقة الحمزات في كل من قرى "القاسمية، المحمودية والمناخ".

وهذه السيارة الثانية التي تنفجر في غضون يومين، بعد قيام مرتزقة السلطان مراد بتفجير سيارة مفخخة يوم أمس، بثكنة عسكرية في قرية الريحانية الواقعة شمال غرب ناحية تل تمر.

(د أ/هـ ن)

ANHA