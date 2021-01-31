انفجار على حاجز لمرتزقة الحمزات في منطقة الباب المحتلة - تم التحديث قتل 6 مرتزقة وأصيب 4 آخرون في انفجار وقع على حاجز تابعة لفرقة الحمزات التابعة لجيش الاحتلال التركي.