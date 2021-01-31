انفجار على حاجز لمرتزقة الحمزات في منطقة الباب المحتلة - تم التحديث قتل 6 مرتزقة وأصيب 4 آخرون في انفجار وقع على حاجز تابعة لفرقة الحمزات التابعة لجيش الاحتلال التركي. خبر 31 كانون الثاني 2021, الأحد - 15:31 2021-01-31T15:31:00 مركز الأخبار ووقع الانفجار ظهر اليوم ، على حاجز للمجموعة المرتزقة في منطقة الباب المحتلة شرق محافظة حلب السورية. (م) ANHA إقرأ أيضاً شاهد عيان: الدفاع الوطني استخدم المدنيين دروعاً بشرية وهاجموا حاجزًا لقوى الأمن الداخلي قال شاهد عيان من المربع الأمني الخاضع لسيطرة قوات ... تشييع جثمان شهيد والإعلان عن سجل 11 آخرين في الشدادي شيّع أهالي الشدادي، اليوم، جثمان عضو قوى الأمن الد... أهالي ديريك يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيدة نالين زيلان قدّم الآلاف من أهالي منطقة ديرك ونواحيها، اليوم، و... الموقع القديم