انفجار على حاجز لمرتزقة الحمزات في منطقة الباب المحتلة - تم التحديث 

قتل 6 مرتزقة وأصيب 4 آخرون في انفجار وقع على حاجز تابعة لفرقة الحمزات التابعة لجيش الاحتلال التركي.
خبر 2021-01-31T15:31:00 مركز الأخبار

ووقع الانفجار ظهر اليوم ، على حاجز للمجموعة المرتزقة في منطقة الباب المحتلة شرق محافظة حلب السورية.

(م)

ANHA

 


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