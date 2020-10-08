انفجار عبوة ناسفة في سيارة للمرتزقة واحتراق باص عائد لهم بعفرين المحتلة

تشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، حالات من الفوضى والفلتان الأمني، وازدياد التفجيرات وحالات القتل والخطف التي يتعرض لها المدنيون، إلى جانب خلافات بين المجموعات المرتزقة، يكون السبب فيها تقسم المسروقات.

وبحسب ما نقلته مراسلتنا، عن مصدر في ناحية شرا، الواقعة في عفرين المحتلة، فإن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تعود لمرتزقة الاحتلال، أسفرت عن جرح 3 منهم بجروح متفاوتة.

وفي سياق متصل، نوه المصدر إن مركبة " باص" احترقت بالكامل بعد أن أشعل مجهولون فيها النار.

المصدر أشار إلى أن الباص يعود لمرتزقة ما يسمون " الأمن العام" التابعين للاحتلال التركي.

(م ح/سـ)