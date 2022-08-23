انفجار عبوة ناسفة بسيارة للقوات الروسية جنوب القنيطرة وأنباء عن إصابات

ودوى انفجار قوي جنوب محافظة القنيطرة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية للقوات الروسية، في قرية المعلقة قرب الجولان المحتل، مما أدى إلى إعطاب السيارة وإصابة من بداخلها، في حين سمعت أصوات سيارات الإسعاف تتجه نحو الموقع، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومساء أمس، قتل عنصر في الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة "بيت جن" في منطقة جبل الشيخ قرب الحدود مع الجولان المحتل في ريف دمشق الغربي، ثم لاذوا بالفرار.

وفي 30 تموز الفائت، قتل عنصران وأصيب آخرون، من قوات الأمن العسكري التابعين لحكومة دمشق في هجوم لمجهولين بأسلحة مزودة بكواتم صوت، على حاجز للأمن العسكري بالقرب من دير ماكر في ريف دمشق.

(ل د)