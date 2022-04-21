انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة دمشق

وأفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق بأن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة خاصة بحي الورود شمال غرب دمشق انفجرت صباح اليوم ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالسيارة فقط.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه سُمع دوي انفجار متوسط الشدة صباح اليوم، في مساكن “الحرس الجمهوري” في الورود بريف العاصمة دمشق، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

وفي 19 نيسان، أشار المرصد، إلى أن مسلحين مجهولين، عمدوا إلى اغتيال قائد مجموعة محلية تتبع لـ “سرية المداهمة 215” ضمن شعبة “الاستخبارات العسكرية” بقوات حكومة دمشق، بعد استهدافه بالرصاص في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي.

(ش ع)